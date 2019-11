Stazioni e treni al setaccio della polizia per due giorni

CAGLIARI. Treni e stazioni sotto stretto controllo anche nell’isola da parte degli uomini del Compartimento polizia ferroviaria della Sardegna nell’ambito dell’operazione “Rail Action Day” condotta in contemporanea in tutto il territorio nazionale nei giorni 13 e 14 novembre. Centocinquantasette le persone identificate, tra cui 13 già note alle forze dell'ordine, 25 stazioni e 38 treni controllati costituisco il risultato in Sardegna.

Il rafforzamento dei dispositivi, disposti dal Servizio della Polizia Ferroviaria e dedicata ai controlli straordinari volti al contrasto e alla repressione dei fenomeni criminosi diffusi in ambito ferroviario, ha visto impegnati trenta operatori della Polfer presso gli scali ferroviari di tutta l'Isola. La mirata attività di osservazione e la presenza delle pattuglie nei luoghi di maggior afflusso hanno consentito il controllo di numerosi viaggiatori.

Gli agenti si sono avvalsi di metal detector per l’ispezione dei bagagli e di smartphone per la verifica in tempo reale dei documenti di identità. Ulteriori controlli effettuati da personale in abiti civili hanno permesso di vigilare le aree dello scalo adibite a temporaneo deposito di materiale ferroviario, nonché i relativi locali di pertinenza.(l.on)