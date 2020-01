Riecco i consigli di amministrazione: la giunta regionale sarda ne ripristina dieci

Il palazzo della giunta regionale in viale Trento

CAGLIARI. Il ritorno alla grande dei consigli d’amministrazione è ufficiale. Addio alla figura dell’uomo solo al comando di società e agenzie della Regione. Da qualche ora la delibera della giunta approvata in ottobre non è più segreta. Verranno ripristinati i consigli di amministrazione, gli stessi che i sardi hanno votato perché venissero aboliti nel referendum del 2012. Saranno dieci, avranno da cinque a tre componenti, più i sindaci. I 5 stelle Desirè Manca, Roberto Li Gioi, Michele Ciusa e Alessandro Solinas sono in rivolta contro la "moltiplicazione delle poltrone e della spesa pubblica".

