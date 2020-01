Trasporti aerei, slitta il vertice Regione-Ue sulla continuità territoriale

CAGLIARI. È ufficiale: slitta il vertice in programma domani a Bruxelles tra la Regione Sardegna e la Commissione Ue, un incontro annunciato come decisivo per capire le sorti del nuovo bando sulla continuità aerea proposto dalla Giunta Solinas. L'attuale regime scade il 16 aprile prossimo: se lo schema individuato dalla Regione otterrà il via libera dall'Europa, la proroga che tutti attendono nelle more della nuova gara dovrebbe essere scontata, consentendo così la ripresa delle prenotazioni sui voli previsti dopo il 17 aprile. Secondo quanto apprende l'Ansa, l'incontro a Bruxelles sarà comunque convocato per i prossimi giorni.

La proroga in questione - sarebbe la quarta in tre anni - riguarda la continuità nelle tratte da Cagliari e Alghero per Roma e Milano. Diverso il caso di Olbia dove è in vigore un altro decreto e non c'è bisogno di una proroga delle convenzioni, ma di un'altra accettazione degli oneri di servizio pubblico senza compensazioni economiche.

Il tema, intanto, sta occupando il dibattito politico. Venerdì scorso il capo della Giunta e il suo assessore dei Trasporti Giorgio Todde erano attesi in Consiglio regionale, in una seduta convocata su richiesta della minoranza, per riferire sulla continuità. I due, già impegnati a Roma, non si erano presentati. L'Assemblea aveva votato per il rinvio della discussione al 4 febbraio e la presenza di Solinas per quella data dovrebbe essere certa. L'opposizione, però, aveva chiesto uno slittamento a una data precedente il 28, così a fine seduta aveva occupato i banchi della Giunta e lo stesso minaccia di fare nelle commissioni convocate nei prossimi giorni.(Ansa).