Air Italy, il dramma di una dipendente: «In un anno ho perso tutto»

OLBIA Il futuro è lassù, dicevano. Lei a questa cosa non ci aveva mai creduto. Ma alla fine si era trovata costretta. Una valigia e quindi via a Malpensa. Lontana da casa e dai suoi bambini, a svolgere un lavoro che, come si diceva in quei giorni di lotta, avrebbe potuto continuare a fare anche nella sua città, Olbia. Angela Asara è dipendente da 24 anni. Ha visto Meridiana crescere e diventare grande. Ma l’ha anche vista rischiare il collasso. Nel 2018, con la nascita di Air Italy, è stata infine trasferita a Malpensa insieme ad altri 21 colleghi. Per lei nessuna alternativa: partire o perdere tutto. Ma mai avrebbe immaginato che solo un anno e quattro mesi più tardi avrebbe rischiato di fare il viaggio inverso: di nuovo a Olbia, ma stavolta senza più un lavoro.

