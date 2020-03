Coronavirus, 37 nuovi casi in Sardegna: 35 nel Sassarese e in Gallura

CAGLIARI. Sono 37 i nuovi casi registrati in Sardegna di contagio di coronavirus, secondo quanto comunicato dalla Protezione civile nel consueto report giornaliero sull'andamento dell'epidemia nel nostro paese. Il totale di contagiati in Sardegna, dunque, è salito a 330. Da registrare anche che i decessi sono saliti a sei, con la morte di un nuovo paziente anziano all'ospedale di Sassari. In totale 5 morti a Sassari (4 in ospedale e uno a Casa Serena) e uno all'ospedale a Cagliari.

La Protezione civile rivela anche che sono 81 i ricoverati negli ospedali sardi e di questi, 16 sono in terapia intensiva. Cinque, inoltre, sono le persone guarite, mentre 2297 sono i tamponi eseguiti.

Sul territorio, dei 330 casi positivi complessivamente accertati, 45 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+2 rispetto all'ultimo aggiornamento) e 251 (+35) a Sassari. Invariati i numeri per il Sud Sardegna (8), Oristano (4) e Nuoro (22).

In Italia si aggiungono 693 vittime che portano il totale a 4825. I guariti totali sono invece 6072 e i contagiati totali (compresi i guariti e i deceduti) 53.578