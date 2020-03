La raccolta fondi di Dinamo, Nuova e Banco oltre 200mila euro: IBAN IT41J0101517 2000000 70314705

SASSARI. Non si ferma la macchina della solidarietà per gli ospedali dell’isola. In tanti, con piccoli e grandi contributi, stanno partecipando alla raccolta fondi della Fondazione Dinamo con la Nuova Sardegna e il Banco di Sardegna. La soglia dei 200mila euro è stata abbondantemente superata. Una campagna che vede in prima linea i Giganti del basket, capitanati dal presidente Stefano Sardara, ma anche quattro testimonial d’eccezione che hanno subito accettato di prestare il volto per la raccolta fondi: Elisabetta Canalis, Geppi Cucciari, Melissa Satta e Filippo Tortu. Quattro sardi doc che anche attraverso i loro canali social hanno fatto un appello ai loro follower di sostenere la causa degli ospedali dell’isola, anche alla luce dei numeri record di contagi soprattutto tra Sassari e Olbia.

Leggi anche La raccolta fondi di Dinamo, Nuova e Banco: già donati oltre 200mila euro IBAN IT41J0101517 2000000 70314705





Elisabetta Canalis lo ha fatto tramite Instagram, che già usa spesso per sensibilizzare i suoi fan per raccoglier fondi per i cani accolti dalla Lida di Olbia. L’ex velina sassarese, nel suo appello, ha fatto riferimento soprattutto al fatto che nelle ultime settimane la Sardegna è stata presa d’assalto da migliaia di persone arrivate dalle zone rosse. «In Sardegna sono arrivate tante persone che hanno deciso di passare nell’isola la quarantena – ha detto la Canalis –. Purtroppo le aziende ospedaliere sarde non ce la fanno a reggere tutte queste presenze. Ecco perché c’è bisogno dell’aiuto di tutti. La Sardegna è una regione non ricchissima, ma è molto amata da voi che venite in estate. È l’occasione per darci una mano». Anche Geppi Cucciari ha scelto Instagram per il suo appello. «Esiste una sola cosa che più paura di perdere chi si ama. Il pensiero che se ne possa andare senza neppure avere intorno a sé l’amore della propria famiglia – ha detto l’attrice –. Ed è per questo che noi tutti sardi dobbiamo fare qualcosa, ognuno sa ciò che può fare e ognuno farà ciò che potrà per sostenere tutte le strutture ospedaliere della Sardegna. Per questo sostengo la raccolta fondi della Dinamo e della Nuova Sardegna: aiutiamo chi aiuterà le nostre famiglie a fare al meglio il proprio lavoro e a farlo in sicurezza».Chiunque voglia fare un versamento potrà fare un bonifico alla Fondazione Dinamo tramitecausale “In campo per l’emergenza Covid-19”. In alternativa è possibile, attraverso l’e-commerce biancoblu www.dinamostore.it, versare alla Fondazione la cifra desiderata. La Dinamo è pronta a coinvolgere i suoi giocatori e i 4 testimonial: ogni giorno sarà fatta un’estrazione tra i donatori e due saranno premiati con la possibilità di fare una videochiamata social con uno tra i biancoblu.