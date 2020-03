SASSARI. Le case di riposo nell'occhio del ciclone coronavirus. Uno dei dati sicuri, dall'inizio della tempesta che sta devastando il mondo, è che la malattia colpisce anzitutto gli anziani, e in particolare porta in rianimazione e spesso alla morte quelli già debilitati da altre patologie gravi. E in Sardegna questo si sta amaramente verificando come in tutto il resto del mondo. E quindi a essere in trincea sono sopratutto le case di riposo per anziani. Tre i casi che sono esplosi in questi ultimi: Sassari, Bitti e Sanluri, ma l'attenzione è viva in tutte le strutture sparse nella nostra isola.

A Sassari drammatica la situazione di Casa Serena. I 163 tamponi effettuati nei giorni scorsi e che sono stati esaminati nell'ospedale militare del Celio a Roma hanno evidenziato altri 80 casi di contagio. Si tratta di 63 ospiti della struttura e 17 persone che operano nella casa di riposo. Un dato drammatico che verrà aggiunto solo oggi nei dati a disposizione della protezione civile. Perché ieri sera 27 marzo gli esplosivi dati sassaresi sono stati resi noti solo dopo la quotidiana esposizione dei numeri da parte della struttura nazionale. Dunque secondo i dati ora disponibili i casi di contagio nell'isola sono 610.

Altro problema esplosivo alla casa di riposo Su Meraculu di Bitti, dove si è registrato un decesso. Nei giorni scorsi, su 21 anziani che erano ospitati si sono avuti ben 18 casi di positività, oltre che 5 fra gli operatori della struttura. I tre anziani negativi, sono stati trasferiti in un hotel, mentre gli altri 13 positivi al coronavirus sono rimasti assistiti nella casa di riposo diventata un vero e proprio reparto Covid 19.

Terzo caso balzato in primo piano in Sardegna, quello di Sanluri. Nella casa di riposo Divina Provvidenza, 30 casi di contagio, fra anziani e personale, e una deceduta, una donna di 89 anni. Nella casa di riposo gli ospiti erano in quarantena da due settimane, periodo nel quale non hanno ricevuto visite, ma il virus subdolamente è arrivato lo stesso. Per questo si sta cercando di ricostruire la catena del contagio per capire cosa è effettivamente successo.