Raccolta fondi, in campo anche il Poz: vicini ai 500mila euro

SASSARI. Prosegue la raccolta fondi organizzata dalla Fondazione Dinamo in collaborazione con La Nuova Sardegna e il Banco di Sardegna. La cifra raccolta in pochi giorni si avvicina ai 500mila euro ogni minuto che passa e per dare una mano ad alzare l’asticella è sceso in campo anche il coach della Dinamo, Gianmarco Pozzecco. Il “Poz” ha sottolineato un concetto molto caro agli organizzatori della raccolta: «In situazioni del genere tutti pensano a chissà quali cifre si debbano versare e a un contributo economico che debba essere esorbitante. No, non è così – ha aggiunto Pozzecco –. Basta pochissimo perché siamo in tanti. Quindi date un euro, due euro, cinque euro. Non serve che doniate 4mila euro come fanno invece quelli che magari possono farlo. In questo momento anche un piccolo contributo è necessario se non addirittura indispensabile». Pozzecco è sceso in campo, questa volta solo in senso figurato, insieme agli altri testimonial dell’iniziativa (Elisabetta Canalis, Geppi Cucciari, Melissa Satta e Filippo Tortu) e ha affiancato i dodici giganti che indossano la canotta della Dinamo Sassari. Per dare una mano alla raccolta, come ha ricordato il coach dei biancoblu sassaresi, è necessario destinare la donazione alla Fondazione Dinamo tramite l’IBAN

IT41J0101517 2000000 70314705

con la causale “In campo per l’emergenza Coronavirus”. Il bonifico bancario non è l’unica strada possibile per contribuire alla raccolta fondi destinati al sostegno dei presidi della sanità sarda e sassarese. Le donazioni più piccole, infatti potranno essere effettuate tramite il servizio di e-commerce attivo sul sito biancoblu www.dinamostore.it. I fondi raccolti verranno distribuiti a seconda delle indicazioni delle Prefetture. Inoltre, chi parteciperà alla raccolta fondi potrà avere l’occasione di incontrare in videochat i testimonial dell’iniziativa e i cestisti della Dinamo, un occasione per scambiare quattro chiacchierare e magari soddisfare qualche curiosità sul mondo della palla a spicchi o su quello dello spattacolo. Un’ulteriore estrazione darà la possibilità a duecento donatori di ricevere il merchandising della squadra e i biglietti per le prossime partite che la Dinamo affronterà al Palaserradimigni.