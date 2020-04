Solinas tiene ancora chiusi cartolerie, librerie e negozi per bambini

Un'ordinanza prolunga il divieto di apertura per le attività a cui invece il premier Conte aveva dato via libera

Quello che si era solo intuito durante la quotidiana conferenza stampa è ora stato precisato dal governatore Solinas. Il presidente infatti ha deciso di emettere un'ordinanza, che a breve sarà resa nota, in cui si reiterano le chiusure dei porti, degli aeroporti ma anche di tutti i negozi, esclusi quelli come alimentari, edicole e farmacie, che erano già aperte. Quindi, contrariamente a quanto annunciato in diretta tv dal premier Conte, in Sardegna resteranno ancora chiude cartolerie, librerie e negozi per bambini.

"Dobbiamo prima verificare come si sta muovendo la curva dei contagi _ ha spiegato Solinas. Fra una settimana e i contagi saranno ulteiormente diminuiti come già sta accadendo, allora potremo prendere in considerazione la possibilità di aprire altre attività".

La Sardegna non è la sola Regione che non segue quanto permeso dal primo ministro. Già il Piemonte e la Lombardia hanno deciso ugualmente di tenere ancora chiuse quelle attività".