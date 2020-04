Coronavirus, solo tre nuovi contagi in Sardegna, 4 i decessi

Ancora numeri incoraggianti per l'isola: il totale di persone che hanno contratto il Covid-19 sale a 1257. !02 i morti

CAGLIARI. Sono appena tre i nuovi contagiati in Sardegna secondo i dati forniti giornalmente dalla protezione civile. Il totale di persone che hanno contratto il coronavirus nell'isola sale dunque a 1257. I decessi sono stati 4 e portano il totale a 102. I ricoverati sono 114 di cui 19 in terapia intensiva. 690 le persone in isolamento domiciliare e i guariti 351. I tamponi totali effettuati sino sono 19889.

Dei nuovi casi di contagio, uno si è registrato nella città metropolitana di Cagliari portando il totale a 229, uno a Sassari (totale ora a 811), e uno nel sud Sardegna (totale ora di 91 contagiati). Invariato invece il numero negli altri territori: 52 a Oristano e 74 a Nuoro.