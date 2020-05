Battista Cualbu, presidente di Coldiretti, in diretta (alle 16) con La Nuova @ Scuola

Il mondo dell'agricoltura e dell'allevamento in Sardegna nell'era del coronavirus. Le domande degli studenti sui temi di attualità in un settore cruciale per l'economia sarda

SASSARI. L'incontro con il direttore generale della centrale EP Produzione di Fiume Santo, Paolo Appeddu, ha aperto la seconda settimana di appuntamenti con il progetto La Nuova@Scuola. Stasera spazio al presidente Coldiretti Sardegna Battista Cualbu (ore 16). L'iniziativa, lanciata dal direttore del quotidiano Antonio Di Rosa, vuole stabilire una connessione fra il mondo delle imprese e gli studenti degli istituti superiori, con l'informazione a far da connettore. La piattaforma StreamYard è lo spazio virtuale in cui i partner e i ragazzi si incontrano, la pagina Facebook della Nuova Sardegna è amplificatore che trasmette il messaggio. La redazione dei ragazzi di Daniela Scano è il punto di riferimento, una palestra per cronisti in erba alimentata da curiosità da soddisfare che trovano nei rappresentanti delle aziende – dal Banco di Sardegna ad Abinsula passando per Character quelle che sino ad ora hanno partecipato – interlocutori disponibili e dispensatori di spunti. L'agenda settimanale si completerà domani alle 16 con la Sales Account area passeggeri di Gimaldi Lines Elena Bilardi. La prossima settimana, da lunedì, si comincia con il Consorzio Pecorino Romano, il 3 giugno l'Agenzia Regionale per il Lavoro (Aspal). A seguire Tiscali e Saras.