Fiamme a Bono e nell'Oristanese, in Sardegna torna l'incubo incendi

SASSARI. Caldo e vento stanno favorendo lo svilupparsi di numerosi incendi oggi nell'isola. In particolare, due elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi di Anela e Farcana sono intervenuti su un vasto rogo in agro di Bono, località Badde Lutzanas. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bono. L'attività delle squadre a terra è resa complicata dal vento. L'area interessata dalle fiamme è composta perlopiù da terreni coltivi adiacenti ad un bosco di sughere. Altri due elicotteri provenienti dalle basi di Fenosu e Marganai sono intervenuti questa mattina rispettivamente nel comune di Palmas Arborea, località S'isca de Su ponti, e a Villamassargia in località POD.E N.18. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il Corpo Forestale, con le pattuglie di Oristano e Siliqua. Infine un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Fenosu è intervenuto su un incendio in agro di Usellus, località Campu Sarais. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il Dos appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Villaurbana. (ANSA)