Giornata di fuoco nell'isola, sono 26 i roghi scoppiati in Sardegna

CAGLIARI- Giornata impegnativa per la macchina regionale antincendio. Sono 26 i roghi scoppiati complessivamente oggi, cinque dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei regionali. In particolare, nelle campagne di Benetutti, località «Sa Razitta», sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Farcana e Alà dei Sardi e il «Super Puma» della base Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Benetutti, con il supporto degli specialisti del GAUF di Oristano e la collaborazione di 1 squadra dei Vigili del Fuoco di Sassari e 1 squadra di Forestas di Benetutti. L'incendio ha interessato pascoli erborati e cespugliati. Contestualmente al punto fuoco di Benetutti, si sono sviluppati nelle immediate vicinanze altri quattro roghi ricadenti in agro del comune di Nule, nelle località «Su Campittu», «Arile», «Sa Mandra» e «S'Angheleddu». Anche qui le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Benetutti, con il supporto degli specialisti del GAUF di Sassari e la collaborazione della squadra di Forestas del complesso di Nule San Paolo e di una squadra dei Barracelli di Nule. Sull'incendio, che ha interessato pochi ettari di pascoli nudi, è inoltre intervenuto un elicottero Ecureuil AS 350 proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. In agro di Dorgali, località «C. Nonne», sono intervenute tre squadre diForestas, due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro e Siniscola. È inoltre intervenuto un elicottero Ecureuil AS 350 proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. L'incendio ha percorso una superficie di circa 4 ettari di cespugliato, macchia mediterranea, olivastri e sughera.

Nel comune di Mogoro, località «N.Ghe picciu», per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento di 2 elicotteri provenienti dalla base del Corpo forestale di Fenosu (l'Ecureuil AS 350 e il Super Puma Airbus Helicopters AS332 L1) con personale elitrasportato. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Ales coadiuvato da 2 squadre di Forestas del complesso Forestale di Monte Arci, Mogoro Ciccurada e Morgongiori periferia, 2 squadre dei vigili del fuoco di Oristano e Ales. L'incendio ha percorso una superficie di circa 4 ettari di incolto. Infine in agro di Goni, sta intervenendo il personale della Stazione di San Nicolò Gerrei coadiuvato da due squadre di volontari di Siurgus Donigala e una squadra di Forestas - Senorbì. Sull'incendio, che sta interessando macchia e un lembo di rimboschimento, è stato inviato l'elicottero regionale della base di Villasalto. (ANSA).