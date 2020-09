La Nuova Sardegna in edicola il 15 settembre: viaggio negli scali dell'isola tra i passeggeri alle prese con il test anti-Covid

Sulla Nuova Sardegna in edicola domani 15 settembre un viaggio nei porti e negli aeroporti della Sardegna nel giorno dell'entrata in vigore dell'ordinanza della Regione che introduce l'obbligo del test anti-Covid per chiunque venga nell'isola, compresi i residenti che rientrano a casa. Un interessante report arriva dal mondo della ricerca genetica che in Sardegna ha un presidio di eccellenza all'università di Sassari sotto la direzione del professor Francesco Cucca: nel giornale in edicola i risultati della ricerca sul Dna di 4mila sardi a proposito della relazione tra varianti genetiche e malattie autoimmuni. Altro contenuto è il resoconto sul dibattito tra i quattro candidati alle elezioni suppletive del Senato.