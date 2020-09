Covid, da Lazio e Veneto nessun obbligo per i viaggiatori sardi

SASSARI. In Campania, Lazio, Puglia e Veneto chi arriva dalla Sardegna viene sottoposto a controlli»: questa convinzione ha preso corpo nel corso delle ultime settimane, specialmente tra quelli che sostengono le necessità di un obbligo di test o tampone per chiunque entri nell’isola. Ma le cose stanno realmente così? È proprio vero che Campania, Lazio, Puglia e Veneto hanno avuto dal Governo centrale un trattamento differente e più tollerante sulle regole rispetto a quello riservato alla Sardegna? La realtà è ben diversa.

In sostanza chi arriva dalla Sardegna e sbarca a Roma, Venezia, Napoli e Bari non viene rimandato indietro se non può dimostrare di essersi sottoposto a test o tampone, né viene obbligato a farlo nell’aerostazione o appena uscito. In nessun caso è previsto un obbligo. La cosa che può capitare, invece, è che un passeggero arrivato dall’isola abbia l’opportunità di sottoporsi all’esame, grazie a delle strutture allestite dalla sanità locale all’interno o all’esterno degli scali aeroportuali.

