La Nuova Sardegna in edicola il 21 settembre: Covid in aumento, le scuole si preparano alla riapertura

Soddisfazione per la vittoria nel salto in alto del giovanissimo sassarese Massimiliano Luiu

Sulla Nuova in edicola il 21 settembre ampi servizi sul voto nell'isola, chiamata tutta alle urne per il referendum sul taglio dei parlamentari e in parte, il nord Sardegna, per le suppletive al Senato in sostituzione della senatrice Vittoria Bogo Deledda.

Una serie di approfondimenti sul Covid, di nuovo in ascesa, e una carrellata sulla riapertura delle scuole che si prepara in questi giorni con la lente di ingrandimento su tutte le possibili misure per garantire il massimo della sicurezza per la salute di studenti, del personale docente e non docente.

Nelle pagine dello sport si celebra il risultato del giovanissimo sassarese Massimiliano Luiu campione italiano junior nel salto in alto. E si racconta del Cagliari che ha pareggiato in casa del Sassuolo.