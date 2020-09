CAGLIARI. In Sardegna alle 19 si registra ancora una delle affluenze più basse d'Italia per il referendum costituzionale: alle 19 ha votato il 17 per cento degli aventi diritto. Alle 12 si era arrivati al 7,7 %. Lo rileva il sito del ministero dell'Interno.

Nel Sassarese si vota anche per le Suppletive per il collegio uninominale del Senato: in questo casi i dati non sono stati ancora pubblicati. (Ansa).