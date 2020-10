La Nuova in edicola il 30 ottobre: l'emergenza Covid sul fronte ospedaliero, ricoveri in aumento

I travagli della serie D di calcio per le misure adottate contro la pandemia

Sulla Nuova in edicola il 30 ottobre il bollettino dei nuovi casi di Covid nell'isola e l'approfondimento sui ricoveri ospedalieri in aumento.

In evidenza un altro fronte aperto dalle misure di contrasto alla pandemia: il mondo dello sport fa i conti con le restrizioni e nel calcio in particolare i club della serie D alimentano la polemica sull'opportunità di uno stop.

Nell'inserto Buongusto la cuoca di La Maddalena che gira il mondo in modo reale e anche virtuale per insegnare come si fa la pasta.

I barracelli protagonisti di due storie curiose nelle pagine di cronaca.