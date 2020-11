La Nuova del 27 novembre: allerta meteo in metà Sardegna

SASSARI. Sulla Nuova Sardegna del 27 novembre riflettori puntati sul maltempo che colpirà la Sardegna nel fine settimana. In particolare molto esposti i versanti orientale e meridionale dell'isola, dove l'allerta è rossa con possibili problemi sotto il profilo del rischio idrogeologico. Per questo diversi comuni, a cominciare da Cagliari e Olbia, hanno ordinato la chiusura di scuole e parchi, consigliando di utilizzare le auto solo per effettiva necessità.

Sul fronte Covid sempre alto il numero dei nuovi positivi in Sardegna anche se la curva dei contagi sembra essersi stabilizzata. Continuano però i decessi, come quello che ha suscitato un'ondata di commozione a Nuoro: la scomparsa del presidente dei penalisti barbaricini, Salvatore Murru di 58 anni.

A Sassari arrivano le prime multe dopo la nuova ordinanza del sindaco che vieta il fumo in strada, proprio per evitare che la gente approfitti troppo della situazione tenendo a lungo la mascherina abbassata. Tre i trasgressori puntualmente multati dalla polizia municipale.

Curiosità arriva dalla serie tv americana Fargo: la quarta stagione (in Italia in onda su Sky) vede protagonista una famiglia di criminali originari della Sardegna che si chiamano Fadda. La storia ha suscitato la reazione dei Fadda che risiedono in Canada che hanno sottoscritto una petizione di protesta che chiede le scuse degli autori.