Finisce fuori strada e l'auto si ribalta, un ferito a Sassari

SASSARI. Perde il controllo dell'auto, finisce fuori strada e si ritrova con le ruote per aria. Un uomo è rimasto ferito nella mattinata di oggi, giovedì 19, in via Piandanna, dietro l'Orto Botanico, all'altezza di via Lu Regnu. L'auto, una Volkswagen Polo, è finita in una piccola scarpata, terminando la sua corsa nel cantiere dell'istituto Zooprofilattico. Sul posto è stata inviata una squadra operativa dalla sede centrale dei vigili del fuoco. Dopo avere messo in sicurezza la zona, i vigili hanno liberato dalle lamiere il ferito, che non sarebbe in gravi condizioni, e lo hanno affidato alle cure del personale del 118. Sul posto anche gli uomini della polizia locale.