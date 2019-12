Giovane accoltellato in discoteca a Ossi finisce in rianimazione

OSSI. Un giovane di 26 anni di Sassari, Giovanni Fresi, è stato accoltellato stanotte all'interno della discoteca Blu Star di Ossi, uno dei locali storici della movida nel Sassarese Il grave fatto di sangue è avvenuto intorno alle 4 del mattino di oggi 26 dicembre.

Tutto è avvenuto in pochi attimi: un alterco fra due giovani proprio davanti al bancone del locale, quindi uno dei due che brandisce un coltello con una lama molto lunga, una sorta di piccola spada e aggredisce l'altro. Un primo fendente ha colpito al braccio il 26enne, un secondo invece è andato a segno nel ventre dell'aggredito, procurando una ferita preoccupante.

Il giovane è stato soccorso dagli stessi proprietari della discoteca che hanno quindi dato l'allarme. Il ferito è stato trasportato con un'ambulanza del 118 in ospedale a Sassari in condizioni gravissime. Ora è ricoverato in rianimazione. L'aggressore, pare di un centro della provincia di Sassari, si è invece dato alla fuga ed è ricercato. Sul ferimento del 26enne indagano i carabinieri.