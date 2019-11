L'Olbia in crisi di risultati esonera Michele Filippi

Undici punti in 15 partite. Per il presidente Marino "decisione ormai inevitabile"

OLBIA. Michele Filippi non è più l’allenatore dell’Olbia. Il nome del sostituto ancora non c’è, sarà il vice Luca Raineri a dirigere l’allenamento ma si attende per le prossime ore la scelta del nuovo tecnico. Fatale al tecnico i risultati negativi che hanno portato la squadra in zona retrocessione nel campionato di Prima divisione con appena 11 pun ti in 15 partite.

Il presidente Alessandro Marino spiega che ormai il cambio era inevitabile. <Esonerare un allenatore _ dice rappresenta un fallimento per la società. I risultati ottenuti però ci hanno portato a questa decisione. (pa.ard.)