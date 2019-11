Champions League, una grandissima Dinamo espugna il campo dell'Unet Holon

Finale al cardiopalma, con i biancoblù che sono riusciti ad andare in vantaggio per la prima volta a due minuti dalla fine

SASSARI. Una Dinamo straordinaria si è imposta sul difficilissimo campo dell'Unet Holon, in Israele, vincendo con il risultato di 92-94. Per tutta la gara i padroni di casa hanno dominato, andando anche sul +15, ma gli uomini guidati da Gianmarco Pozzecco non si sono mai dati per vinti e nei minuti finali sono riusciti nel primo sorpasso. Riuscendo poi a mantenere la calma e a gestire gli ultimi e interminabili 40 secondi.