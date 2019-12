Cerri e una notte indimenticabile

CAGLIARI. “Una sensazione indescrivibile. Una nottata indescrivibile”. Inizia così l’intervista all’eroe di Cagliari-Sampdoria, Alberto Cerri, pubblicata sul canale YouTube della società rossoblù. Il gol alla fine dei minuti di recupero, la vittoria per 4-3 in rimonta, la Sardegna Arena che esplode. Una frustata di adrenalina per un giocatore sino a lunedì notte molto criticato dalla tifoseria.

“Ho fatto un gol bellissimo - continua Cerri -. A sognarlo non lo avrei fatto così. Chi gioca lo fa per vivere queste straordinarie sensazioni”. Certo ricorda quei momenti. “Ormai la partita stava finendo, la palla è andata da Cigarini a Jonita sino a Pellegrini. Intanto io mi muovevo in area per farmi spazio: Luca ha fatto un cross bellissimo, invitante. Ho cercato la coordinazione giusta per colpire bene il pallone e ci sono riuscito. In quel momento il tempo si è fermato. Che bello”.

“Prima della partita - conclude Cerri - ero concentrato. Mi sono allenato bene e avevo la sensazione che qualcosa era cambiato. Ho scelto il momento giusto per segnare. Ringrazio i miei compagni per il sostegno che mi hanno sempre dato. E mio padre, che è venuto a vedermi ed è stato fantastico segnare con lui allo stadio”.