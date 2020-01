Cagliari generoso ma non basta: stravince la Juve 4-0

Ronaldo, tre gol, in azione fra Rog e Joao Pedro

TORINO. Il Cagliari crolla a Torino davanti alla Juve subendo un severissimo 4-0. La squadra rossoblù ha giocato un buon primo tempo, concluso sullo 0-0, ma nella ripresa è stata annichilita dalla Juventus scatenata con i suoi fuoriclasse.

A dare il la alla goleada bianconera è stato in apertura di ripresa un clamoroso errore di Klavan che ha servito una palla verso il centro dell'area consegnando la sfera a Ronaldo che non ha avuto difficoltà a scavalcare Olsen e insaccare. L'1-0 ha davvero messo le ali alla Juve che ha continuato ad attaccare, segnando il 2-0 al 22' su rigore trasformato da Ronaldo e concesso per un fallo su Dybala.

Il Cagliari ha avuto a quel punto un sussulto e ha sfiorato il gol del 2-1 in un paio di occasioni. Ma al 36' è arrivato il terzo gol con Higuain e subito dopo il quarto, ancora di Ronaldo su contropiede.

Per i rossoblù una severa punizione e terza sconfitta consecutiva dopo quella casalinga contro la Lazio e la trasferta di Udine. Sabato prossimo c'è il Milan a Cagliari per chiudere nel migliore dei modi un girone di andata che sino a tre turni fa, ai minuti di recupero della partita con la Lazio, era stato praticamente perfetto.