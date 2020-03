Giulini sceglie Zenga e Canzi per il dopo Maran

CAGLIARI. Il dado è tratto. Manca solo la comunicazione ufficiale, ma il Cagliari ha deciso: Rolando Maran esonerato e, al suo posto, la coppia Walter Zenga e Max Canzi. L'ex portiere della Inter scudettata con Trapattoni e della nazionale ai mondiali di Italia '90 ha già allenato in Italia a Castania, Palermo, Crotone, Venezia e Genova sponda Samp. Il presidente Giulini lo aveva già contattato nell'anno della sciagurata retrocessione (2014-15) per sostituire Zola che a sua volta aveva preso il posto di Zeman senza grandi risultati.

Max Canzi è l'allenatore della Primavera seconda in classifica nel campionato di categoria. Un tecnico che sta mostrando il suo valore e lanciando diversi giovani che potrebbero essere utilissimi nelle prossime stagioni per la prima squadra. Il presidente ha rotto gli indugi dopo il nuovo passo falso interno con la Roma. La sconfitta per 4-3 è stata l'ennesima delusione, undicesima partita di fila senza vittorie. (enrico gaviano)