Coronavirus a gamba tesa sul mondo dello sport

ROMA. Il mondo dello sport, in particolare calcio e basket, pesantemente investito dal contagio coronavirus. Intanto si regista un nuovo caso di positività nel campionato di serie A. Dopo Daniele Rugani della Juventus, infatti, anche Manolo Gabbiadini della Sampdoria è risultato positivo al tampone. A questo, si aggiungono anche tre casi di contagio nel Leicester, formazione della Premier league. Sospesa per due settimana la Liga spagnola, mentre i dirigenti dell'Uefa cominciano a vacillare. Per oggi, 12 marzo, confermano tutte le gare di Euro league escluse le due di Roma e Inter. Per la settimana prossima, invece, sospese tre gare di ritorno degli ottavi di finale della Champions, esclusa Bayern-Chelsea.

Nel basket, intanto, il clamoroso caso di positività di un giocatore degli Utah Jazz, il francese Rudy Goberto, ha determinato la chiusura anticipata della Nba. A Madrid, invece, positivo un cestista del Real Madrid. E siccome la squadra di basket condivide il centro sportivo dove si allena con le "merengues" di Zidane, ecco che anche i calciatori madridisti saranno costretti al protocollo rigido della quarantena.

I dirigenti della federazione europea di basket, dopo il dilagare dei contagi, ha deciso che Eurolega ed Eurocup di basket sono sospese fino a nuova comunicazione per il Coronavirus. «In queste situazione - spiega il direttivo in una nota ufficiale - diventa impossibile mantenere la regolarità dei tornei. Dobbiamo preservare la salute e la sicurezza delle squadre e degli spettatori». Ieri erano state vietate le gare in Italia, oggi arriva la sospensione come fatto questa notte dalla Nba. Ax Milano, Umana Venezia e Segafredo Bologna sono le italiane coinvolte in queste manifestazioni.