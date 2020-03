Il Cagliari riprende gli allenamenti

CAGLIARI. Il Cagliari ritorna in campo, due giorni dopo la data inizialmente prevista per la ripresa degli allenamenti. È stata infatti fissata per lunedì 23 marzo la ripresa delle attività atletiche della squadra di Zenga. La società rossoblù fa sapere che le sedute si terranno suddividendo i giocatori in gruppi, al fine di garantire il corretto rispetto delle disposizioni sanitarie per l'emergenza coronavirus.

I rossoblù, dunque, riprendono ad allenarsi ad Asseminello in attesa di conoscere la data del riavvio del campionato. Per la squadra Primavera, invece, gli allenamenti sono sospesi sino a data da destinarsi. (Ansa).