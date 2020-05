Il Cagliari al lavoro ad Asseminello

CAGLIARI. I giocatori del Cagliari hanno ripreso gli allenamenti nel centro tecnico di Asseminello. Sotto lo sguardo del tecnico Walter Zenga i calciatori rossoblù, arrivati a scaglioni programmati, hanno svolto delle sessioni su base individuale in piccoli gruppi da 7-8, concentrandosi su parte atletica e lavoro con la palla. E' stata anche svolta la seconda tranche di test per il coronavirus.

In campo anche il capitano Luca Ceppitelli, mentre Leonardo Pavoletti ha proseguito la sua tabella di lavoro personalizzata. Del gruppo non faceva parte Paolo Faragò che è stato operato proprio oggi a Roma per un'ernia. Il difensore-centrocampista rossoblù rientrerà fra due mesi.