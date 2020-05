CAGLIARI. Il Cagliari festeggia il 30 maggio i 100 anni di vita. La Nuova Sardegna celebra questo evento con un inserto di otto pagine inserito nel giornale di domani 25 maggio. Nello speciale verrà rievocata la storia della squadra dagli albori sino ai giorni nostri, passando per lo scudetto del 1970 e per le stagioni più importanti di una lunga galoppata in cui si sono alternate profonde delusioni a grandissime imprese sportive.