Coppa America, il racconto di Luna Rossa dietro le quinte

Debutta "Challengers for now"

CAGLIARI. Ha debuttato ieri 9 giugno in anteprima sui canali di Luna Rossa la prima stagione della serie «Challengers for now». Un racconto dietro le quinte della base di Cagliari attraverso immagini inedite e testimonianze dei protagonisti, impegnati nell'avventura alla conquista del trofeo più ambito della vela, l'Americàs cup. La serie si articola in due stagioni, ciascuna di quattro puntate, in cui vengono passati in rassegna gli avvenimenti che hanno caratterizzato questo ultimo anno: dagli allenamenti, allo sviluppo di scafo e foil, dai momenti di tensione durante il disalberamento, alla ripresa delle uscite in mare. Gli spettatori potranno seguire i retroscena delle attività a terra e in mare, con immagini esclusive rese disponibili, per la prima volta, al grande pubblico.

A raccontare il difficile percorso, sono gli stessi velisti e componenti del team. «È un'ossessione». Si apre così la prima puntata che introduce il team, e che illustra come vengono scelti i componenti della squadra, e quali caratteristiche devono avere per affrontare una sfida che li vedrà impegnati senza sosta per oltre tre anni. E quali sono i segreti di una «barca che vola»? Lo spiegano i progettisti del design team, nel secondo capitolo. La terza puntata racconta l'inaspettato, l'imponderabile che si nasconde anche dietro i calcoli millimetrici e che ti costringe a fermarti e riparare i danni. Riuscirà il team a superare anche gli ostacoli più imprevedibili?

Si capirà nella quarta puntata. Max Sirena (Skipper & Team Director) è sicuro: «Essere »challenger« - sfidanti - ci ricorda ogni giorno quale è il nostro obiettivo e ci spinge a impegnarci sempre di più per raggiungerlo. Questa webseries è un progetto a cui, come team, teniamo molto, soprattutto perché racconta il lungo percorso che c'è dietro una sfida così complessa come quella dell'Americàs cup». (Ansa).