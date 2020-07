Pavoletti si allena e spera di giocare prima di fine stagione

CAGLIARI. Ora c'è il via libera anche dal professore, Christian Fink, che lo aveva operato a Innsbruck. E Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, può iniziare il percorso di «atletizzazione» che nel giro di qualche mese dovrebbe riportarlo alla pari dei compagni di squadra per il ritiro in vista della prossima stagione.

Anche se non è esclusa una presenza «simbolica» in panchina o addirittura in campo per una delle partite finali di questo campionato. Pavoletti sta «festeggiando» il ritorno sui social. Emblematica l'immagine postata su Instagram: il bomber su una cyclette. E la scritta: ready to go(l). Ovvero, pronto ad andare. E a fare gol.

Da questo momento per Pavoletti inizia un percorso di recupero nel quale non si curerà più o solo l'infortunio, ma si punterà a rimettere il giocatore al passo con gli altri. Una sorta di «personalizzato» con tempi di recupero relativamente brevi. Strada in discesa per il giocatore che si era infortunato ad agosto nella prima di campionato contro il Brescia. Operazione, riabilitazione. Ma poi nuova accidentale caduta. E nuovo intervento. Ora Pavoletti è pronto a ripartire.