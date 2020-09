Tricolori juniores di atletica, Maullu vince dopo Patta: Oristano fa festa

GROSSETO. Oristano in grande evidenza nei tricolori juniores e under 20. Dopo il successo di Lorenzo Patta sui 100 metri in 10"31, ecco la vittoria di Jhonatam Maullu nel giavellotto. L'allievo di Mauro Gabbrielli si è aggiudicato la medaglia d'oro lanciando l'attrezzo a 71,53, confermando la sua grande stagione che lo aveva già visto ottenere il record italiano di categoria under 20 con 73,06 proprio a inizio mese.

