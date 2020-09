Latte Dolce fuori a testa alta dalla Tim Cup

Sassaresi battuti per 2-1 in trasferta dal Sud Tirol, il gol dei biancocelesti realizzato da Bianchi

BOLZANO. Il Latte Dolce esce a testa altissima dalla Tim Cup. La squadra sassarese è stata battuta per 2-1 dal Sud Tirol (formazione di serie C) nella gara giocata a Salò. I bolzanini hanno sbloccato il match dopo 29’ su rigore, trasformato da Rover al terzo tentativo, dopo due respinte di Garau. Il raddoppio poco dopo firmato da Polak

. Nella ripresa la formazione di Udassi ha avuto diverse occasioni per riaprire la gara, almeno In sei occasioni la difesa del Sud Tirol si è salvata aiutata da una buona dose di fortuna. Il gol dei sassaresi al 93’: da 35 metri Bianchi la mette all’angolino. Finisce così ma i biancocelesti hanno dimostrato di Avere potenzialità importanti per il campionato di serie D che comincia domenica 27 settembre.