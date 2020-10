Covid, calciatore del Torino e due membri dello staff positivi

TORINO. Il Coronavirus colpisce anche la prima squadra del Torino. All'ultimo giro di tamponi sono risultati positivi un calciatore, di cui il club non ha reso nota l'identità, e due membri dello staff. «I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. Il Torino FC continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari» spiega sul suo sito internet il club granata, che domani ospita il Cagliari. (ANSA)