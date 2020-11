Spissu azzurro in Estonia contro Macedonia e Russia

Il play della Dinamo alla seconda convocazione in azzurro: sabato e lunedì le due partite valide per la qualificazione a Euro2022

SASSARI. Marco Spissu è pronto al decollo verso Tallin. Il play della Dinamo, già inserito dal ct della Nazionale Meo Sacchetti nella “long list” azzurra per il ritiro di Roma, è stato convocato per il doppio impegno di questo weekend.

Oggi 25 novembre la nazionale partirà per l’Estonia, dove sabato e lunedì sono in programma due gare di qualificazione a Euro2022: prima contro la Macedonia del Nord, poi contro la Russia. Per il play sassarese, classe 1995, è la seconda convocazione con la nazionale maggiore. (a.si.)