Mika tra le stelle dell'estate sarda

ORISTANO. Mika, uno dei più poliedrici e amati artisti internazionali sarà in Sardegna la prossima estate. Sarà il Parco dei suoni di Riola Sardo a ospitare la performance del suo “Revelation Tour”, prodotto in Italia dalla Barley Arts e per questa occasione targato Insula Events, il 6 agosto. Il cantante libanese (ma ormai naturalizzato inglese) è reduce dal successo al Festival di Sanremo, evento che lo ha visto protagonista della terza serata con l’interpretazione del brano di Fabrizio De André “Amore che viene, amore che va”; performance che ha fatto registrare il picco di ascolto più alto della stessa serata col 60,9% di share.

Mika, che è tornato a esibirsi dal vivo dopo due anni di pausa nei quali si è dedicato alla scrittura, al design e alla partecipazione e realizzazione di grandiosi show televisivi come Stasera CasaMika, X Factor Italia e The Voice Francia, ha appena concluso la sua tournée invernale in Italia (dodici concerti nei palazzetti dello sport, impresa nella quale mai nessun artista internazionale era riuscito) e ha deciso di aggiungere una coda estiva al “Revelation Tour”: a Perugia, nell’ambito di “Umbria jazz”, il 15 luglio; Taormina, Teatro Antico, il 4 agosto; a Riola Sardo, appunto, il 6 agosto e conclusione trionfale all’Arena di Verona il 10 agosto. Tutte le nuove date saranno in vendita su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket (e sui circuiti locali) martedì 11 febbraio. I prezzi per l’appuntamento sardo sono di 40 euro (più diritti di prevendita) in parterre e 50 euro (più diritti di prevendita) nelle poltrone numerate. Sono già acquistabili, invece, i biglietti per l’Arena di Verona.

Il tour di Mika è stato caratterizzato inoltre dall’introduzione del biglietto nominale, uno strumento per combattere il secondary ticketing, fenomeno che la Barley Arts contrasta fortemente. All'ingresso dei palasport nessuna fila, segno che il biglietto nominale, quando si vuole, non provoca intoppi. Attualmente Mika si sta esibendo nel nord dell’Europa (Olanda e Francia), poi cambierà continente andrà in giro per tutto il globo con tappe in Nuova Zelanda, Australia e Stati Uniti. Un evento di grande richiamo per il ricco cartellone di concerti estivi in Sardegna che piano piano comincia a comporsi. Mika (pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr) è un artista globale: nato a Beirut da padre statunitense e madre libanese, terzo di cinque fratelli, all’età di un anno si è trasferito a Parigi con la famiglia. Per quanto riguarda il percorso accademico, una volta spostatosi a Londra, ha frequentato il Lycée Français Charles de Gaulle, la Westminster School e il Royal College of Music. Tra le lingue da lui parlate troviamo l’inglese, il francese, l’italiano, il cinese, lo spagnolo e l’arabo. Da notare che è diventato un artista poliedrico pur avendo dovuto combattere con una forma di dislessia che ancora oggi gli impedisce di leggere gli spartiti musicali.