Dieci cose da fare in casa durante la quarantena - 11 aprile

Dal 10 marzo tre cose ci accomunano tutti (o quasi): le mura domestiche, il disinfettante e la noia. Ma c’è anche la voglia di essere produttivi e uscire il prima possibile da questa quarantena. Per fortuna la creatività non mi manca e con il tempo libero a mia disposizione ho pensato di mettere insieme dieci, o più, consigli quotidiani su libri, film, serie tv e tanto altro per passare in modo più piacevole questi giorni a casa.



LIBRI



Oggi vi consiglio “Manuale per ragazze di successo” di Paolo Cognetti (vincitore del Premio Strega nel 2017 per il più celebre Le otto montagne). Più che un romanzo qui ci troviamo di fronte ad una raccolta di racconti. Per la precisione sette, tutti con protagoniste femminili. Spesso queste donne non parlano in prima persona, ma vengono raccontante dagli occhi degli altri: amici, mariti, fidanzati, amanti. I temi trattati non sono nuovi: la maternità, il lavoro, il tradimento, l'amore genuino dell'adolescenza e quello complicato dell'età adulta. Cognetti, in queste pagine, prova a delineare un vero e proprio manuale per ragazze (di qualunque età), dove l'obiettivo finale è sempre lo stesso per tutte: la felicità.Se avete apprezzato “Perfetti Sconosciuti”, è probabile che anche “The Place”, co-scritto e diretto da Paolo Genovese e uscito nel 2017, faccia al caso vostro. Il film, disponibile su Netflix, è l'adattamento cinematografico della serie televisiva americana “The Booth at the End”. Primo punto a suo favore: tutta la storia si svolge in un unico luogo, il The Place, un ristorante in un luogo non ben identificato. Qui un uomo misterioso (interpretato da un incredibile Valerio Mastrandrea), di cui non scopriremo mai il nome, è pronto a esaudire i desideri di otto visitatori, tutti molto diversi. Esaudire, sì, come un genio della lampada, ma a caro prezzo. Infatti, ogni compito assegnato non è impossibile, ma spesso va contro quelli che dovrebbero essere i principi etici e morali degli individui che si siedono al suo tavolo. Durante il film, che dura poco più di un'ora e mezza, impariamo a conoscere gli otto visitatori e i loro desideri. Allo stesso tempo ci schieriamo dalla parte di uno piuttosto che dell'altro. Tifiamo per uno di loro e alla fine del film siamo sconvolti dalle sue azioni. Il finale, poi, vi lascerà davvero senza parole. Se tutto questo non vi dovesse bastare, “The Place” ha dalla sua fotografia, montaggio e un cast stellare, che va da Marco Giallini e Silvio Muccino, da Alessandro Borghi a Sabrina Ferilli.Articoli, longform e gallery dall’Italia e dal mondo. Un modo per riprendere la buona abitudine di leggere, senza doversi necessariamente buttare su “Infinite Jest” di David Foster Wallace. @quandopoi2020 Profilo IG nato da un'idea dalla giornalista Alessandra Lanza e dal fotografo Simone Biaviati racconta, rigorosamente a distanza, la musica italiana e i suoi artisti. Qui troverete scatti e racconti, realizzati in videochiamata, di tantissimi artisti italiani, tra cui Rkomi, Ghemon, Angelica e Margherita Vicario.The Koos, “Unshelved: Pt. I – EP”. A due anni dal loro ultimo album, “Let's go sunshine”, sono tornati i Kooks. Ieri è uscito il loro nuovo EP, composto da cinque brani. Lo stile è assolutamente quello della band indie rock britannica. Non si sono discostati da i loro precedenti lavori, come il celebre “Inside In Inside Out” (2006) o “Konk” (2008) e probabilmente è proprio per questo che questo nuovo progetto, almeno a me, è piaciuto moltissimo. I cinque brani proposti non sono riusciti a trovare una loro dimensione, chiamiamola così, in nessun album precedente, e quindi la band inglese ha deciso di riunirli tutti insieme in questo EP. Davvero un’ottima idea.Milanese con il cuore siciliano, 27enne e giornalista freelance. Laureata in lettere moderne, ho concluso a gennaio la scuola di giornalismo e mi occupo di musica, con un occhio di riguardo anche per l’arte, il cinema e la moda. Ogni giorno vi proporrò una serie di consigli per non annoiarvi durante la quarantena.