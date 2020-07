Musica, i Blackboard di Porto Torres alle finali di Sanremo Rock

PORTO TORRES. Da una saletta prove nella zona industriale turritana ad uno dei palchi più importanti della musica italiana e internazionale: quello del Teatro Ariston, a Sanremo. I BlackBoard si preparano al gran salto e puntano dritti al bersaglio: le finali di Sanremo Rock. Stefano J. Bazzoni (voce e chitarra), Federico Polo (chitarra solista), Mario Dionisi (basso) e Raffaele Chighini (batteria) sono carichi e pronti a superare il mare Tirreno: destinazione Liguria, appuntamento fissato per l'evento in programma sulla riviera dei fiori dal 6 al 12 settembre. L'obiettivo è provare a trasformare un sogno in opportunità. In realtà lo hanno già fatto, i BlackBoard, che la musica la vivono la scrivono la suonano la cantano sui palchi e sulle piattaforme online. Con tutti i necessari piani B del caso ben stampati nella mente e i piedi piantati a fondo nella terra di Sardegna, ma anche con tutto l'entusiasmo che non deve mancare. Entusiasmo messo orgogliosamente in mostra sulla carta di identità di una band che, uscita dalla sua dalla comfort-zone nel 2016, racconta il suo progetto in musica e parole fra il post-punk americano anni '90, alternative rock inglese e cantautorale italiano. Senza snaturarsi, maturando in personalità con lo scorrere del tempo e adattandosi all'evoluzione dell'idea che con l'uscita del singolo e del video “Vernice”, aprile 2019, ha ridefinito il suo sound e lanciato la volata al nuovo disco, “Braille”, attualmente in fase di lavorazione. Ed è proprio una canzone del nuovo disco, “Atlantico”, che li accompagnerà in questo suggestivo viaggio all'auspicata conquista di Sanremo Rock.

Nel mezzo la notizia che spiazza e scatena la gioia: l'accesso alle finali di Sanremo Rock, la comunicazione ufficiale che in settembre li proietterà sul palcoscenico dell'Ariston, l'ufficialità arrivata in una calda domenica di luglio e poi esplosa sui social fra post, commenti ed emoticon a caricare ulteriormente i Black Board. Una tenzone tutta riff, giri di basso, evoluzioni su rullanti, vocalità e testi impattanti destinata a coinvolgere le migliori proposte rock d'Italia. “Una pretesa talmente assurda che potrebbe addirittura essere ripagata” è commento che fotografa l'emozione provata.

Un'occasione intrisa di perseveranza che sa di rinascita, incastonata come un diamante nella dura roccia di un anno tosto per tutti, quello del Covid-19 e degli stop forzati alla vita e all'arte. Stop cui la band ha reagito con forza esplosiva, riaccendendo gli amplificatori e sollevando i volumi nel momento in cui è stato possibile ripartire. I fogli del calendario scorrono via, mancano poco più di quaranta giorni allo sbarco in Liguria: superare il mare è però uno stimolo ulteriore, quello che dà agli isolani la grinta che serve per affrontare al meglio la competizione a caccia del bersaglio grosso.

“Non vogliamo cadere in facili idealismi, ma sentiamo davvero che questa opportunità può essere la giusta rivincita rispetto a tutto ciò che abbiamo perso in questo periodo difficile – spiegano i BlackBoard -. Ciò che davamo quasi per scontato ci è invece crollato sotto i piedi, ora sicuramente daremo tutti più valore alle cose che ci rendono vivi e che, lentamente e nel rispetto delle regole possiamo finalmente tornare a fare. Come la musica. Come il suonare, il cantare. Il vivere”.