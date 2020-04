Il Pd risponde al direttore della Nuova: impegno e responsabilità contro il virus

Caro direttore Di Rosa, abbiamo letto il suo intervento e vorremmo soffermarci su un aspetto molto importante e che ci riguarda da vicino. Il gruppo del Pd si è reso protagonista – e continuerà a farlo – di una condotta delle iniziative politiche, contestualizzata nello scenario emergenziale, di grande consapevolezza e responsabilità, al fine di evitare il rischio di inutili polemiche che non avrebbero aiutato né gli operatori pubblici, impegnati a tutti i livelli a garantire il mantenimento dei servizi essenziali, e neppure avrebbero agevolato la gestione quotidiana dell’emergenza dei singoli cittadini che attendono, invece, comportamenti adeguati e risposte chiare e comprensibili rispetto alle criticità del momento, nonché segnali inequivocabili di efficienza e di capacità di funzionamento delle istituzioni pubbliche preposte alla gestione dell’emergenza.

A partire dal 24 febbraio 2020, il gruppo Pd ha presentato numerose proposte da attivare a livello regionale e con la massima urgenza, al fine di preservare le famiglie, il sistema produttivo, le attività economiche e il futuro della filiera turistica. Inoltre si sono fatte iniziative per attivare misure urgenti per la sicurezza degli ospedali, degli operatori sanitari e dei pazienti, senza dimenticare i Comuni con la richiesta di incremento del fondo unico, della didattica messa a dura prova da un sistema ancora non pronto alle video-lezioni a causa di una rete dati veloce che non raggiunge tutti i comuni sardi. Sin dal primo manifestarsi della drammatica emergenza sanitaria derivante da Covid-19, ci siamo resi protagonisti della promozione di un piano di salute e sviluppo economico-turistico per la Sardegna, al fine di prevenire nel migliore dei modi l'emergenza epidemiologica e di salvaguardare l'economia e il turismo dell'Isola, le 70mila imprese commerciali, alberghiere e artigianali, ossatura del sistema produttivo e distributivo che rende il turismo sardo un business.

Sottolineiamo il nostro massimo rispetto e impegno verso la maggioranza affinché possa svolgere il gravoso compito in un campo sgombro da partigianerie, trappole e ostacoli, e animato invece dalla collaborazione al servizio della comunità di cittadini e cittadine per la quale lavoriamo. Esigiamo pertanto un atteggiamento altrettanto responsabile e rispettoso nei confronti del Governo, le cui decisioni, misure, decreti sono animati – esattamente come la nostra azione locale – dal senso del più profondo servizio della Repubblica, tanto più in una situazione emergenziale nella quale l’interesse (e non solo la salute) generale è minacciato da eventi e circostanze straordinarie.