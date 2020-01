Metano, è scontro sulle tariffe per la Sardegna: «Siamo pronti alla battaglia»

CAGLIARI. La posizione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l’Arera, non coglie di sorpresa l’assessora regionale all’Industria Anita Pili. Come anticipato sulla Nuova Sardegna l’Arera continua a sostenere l'opportunità di una tariffa per il gas separata e differente dal resto di Italia per la Sardegna. Anche se la Regione in queste settimane sembrava sicura di avere raggiunto un accordo sulla tariffa unica. In realtà per sbloccare lo stallo servirebbe una legge nazionale, o un decreto del Governo. Serve la volontà politica per superare l’indifferenza di Arera, il cui ruolo non è promuovere la diffusione di energia a costi sostenibili, ma semplicemente quella di applicare regole sulla distribuzione del gas, in un modo del tutto asettico.

