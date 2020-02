«Vi spiego perché la Sardegna non è italiana»: il video del geologo "pop" spopola su YouTube

SASSARI. In Sardegna ci sono pochissimi terremoti perché geologicamente l'isola non è italiana. Un fatto, questo, noto da tempo, ma che il geologo napoletano Andrea Moccia ha rispiegato nei giorni scorsi nel suo canale YouTube GeologiaPop in un video visto da oltre 56mila persone. La geologia è una materia ostica, ma il divulgatore scientifico, in modo simpatico e chiaro, riesce a spiegare i fenomeni più complessi in parole semplici e comprensibili a tutti. Ecco allora spiegato il motivo del successo del suo canale, che ha superato i 21mila iscritti.

Andrea Moccia è un geologo senior con 10 anni di esperienza internazionale. Dal 2013 lavora a Parigi presso l’Istituto Nazionale Francese dell’Energia (IFPen) in qualità di Senior Geologist e Deputy Team Manager (dipartimento di Geologia e Geofisica). In tutti questi anni ha viaggiato in tutto il mondo e lavorato a progetti di esplorazione geologica in più di trenta paesi, collaborando con numerosi team internazionali e aziende leader. Nel 2018 ha deciso di lanciare su YouTube il suo progetto personale di divulgazione scientifica, dove poter creare un mix tra arte e scienza e dedicarlo al suo paese natale.