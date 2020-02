Solinas: "La ministra ci tratta come opposizione"

CAGLIARI. «Oggi un ministro del governo, per il quale non possiamo che nutrire rispetto perché è una rappresentante delle istituzioni, ha rilasciato interviste nelle quali parla della Regione Sardegna non come di un interlocutore istituzionale ma come un'opposizione politica al suo governo». Lo ha dichiarato, con riferimento alla ministra dei Trasporti Paola De Micheli, il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas a proposito delle polemiche legate alla continuità territoriale aerea da e per l'isola.

«Purtroppo - ha aggiunto il governatore intervenendo a Cagliari alla scuola politica organizzata dal partito dei Riformatori - la ministra ha utilizzato questo strumento non per stabilire una linea di azione comune come noi spesso abbiamo richiesto, ma per fare polemica politica, e noi crediamo che questa sia la rappresentazione plastica di come non ci si debba comportare tra istituzioni».

«Nelle prossime ore _ ha fatto sapere Solinas _ scriverò al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è il garante non solo dell'unità, ma anche del coordinamento e del rispetto tra tutte le istituzioni del Paese».

«Non è pensabile - ha aggiunto il governatore - che nella logica e nella dinamica istituzionale un ministro non convochi un assessore che chiede più volte di poter interloquire con lei, e ritenga invece di convocare l'opposizione per poi rilasciare le dichiarazioni che abbiamo letto. Noi - ha spiegato Solinas - eravamo a Bruxelles per discutere con gli uffici della Commissione con l'obiettivo di trovare una soluzione».

Quindi, «non si può dire che la Regione sia stata assente e non abbia lavorato, e non ci si può prendere i meriti di partite che non si sono giocate».