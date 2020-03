Coronavirus in Sardegna, il modulo autocompilante per l'isolamento

Per motivare gli spostamenti da un comune all'altro della Sardegna, in caso di controlli da parte delle autorità di pubblica sicurezza, utilizzare il modulo di autodichiarazione

SASSARI. Nel rispetto delle Ordinanze del Presidente della Regione, n. 4 dell’8 marzo 2020 e n. 5 del 9 marzo 2020, tutti i soggetti in arrivo in Sardegna e quelli arrivati successivamente alla data del 23 febbraio 2020, hanno l'obbligo di compilare on line il seguente modulo: CLICCA QUI PER IL MODULO AUTOCOMPILANTE, con invio automatico.



Per motivare gli spostamenti da un comune all'altro della Sardegna, in caso di controlli da parte delle autorità di pubblica sicurezza, utilizzare il MODULO DI AUTODICHIARAZIONE (CLICCARE QUI).



Si ricorda che la collaborazione dei cittadini è fondamentale. In caso di dubbi contattare telefonicamente il proprio medico o pediatra. Per informazioni chiamare il 1500 o il numero verde 800311377 (attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8 alle 20), per le emergenze il 118. Non recarsi al pronto soccorso.