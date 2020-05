Turismo: oltre 4 milioni per sostenere il lavoro in Sardegna

Via libera della Regione per aiutare le imprese in difficoltà a causa del coronavirus: l'obiettivo è allungare i contratti e la stagione

SASSARI. Mai come in questo momento, con le attività vuote e il personale a casa che attende una chiamata al lavoro, c’è bisogno di liquidità per le imprese del turismo. Fondi freschi e subito per rimettere in moto gli ingranaggi bloccati dall’emergenza Covid e provare a salvare almeno una parte della stagione e dei posti di lavoro. Con questo obiettivo la Regione, assessorato al Lavoro, annuncia l’approvazione di 326 domande e l’erogazione di complessivi 4,3 milioni di euro destinati alle attività del comparto turistico.

Si tratta dei fondi richiesti a settembre nell’ambito del bando “Destinazione Sardegna lavoro”, che prevede la concessione di contributi per l’estensione della durata dei contratti di lavoro stagionali e allungare in questo modo la durata della stagione stessa. L’assessora regionale Alessandra Zedda spiega che considerata la situazione straordinaria legata al Covid la procedura è stata espletata in tempi molto più rapidi rispetto al solito.

