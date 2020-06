La vignetta di Gef: Conte candidato in Sardegna per il Senato?

Giuseppe Conte si candiderà al Senato in Sardegna nel collegio Nord? Il premier correrebbe per il seggio rimasto vacante dopo la morte di Vittoria Bogo Deledda, eletta nel 2018 con i 5 stelle. Palazzo Chigi ha smentito l’indiscrezione di “Repubblica”, ma nella sua ipotetica discesa in campo Conte ha già due sfidanti. Uno è Mario Adinolfi, leader del Popolo della famiglia. L’altro, è Antonello Peru, il più votato di tutta la Sardegna alle ultime regionali con Forza Italia e ora passato in Cambiamo, il movimento di Giovanni Toti: «Potrei scendere in campo solo se ci fosse Conte – dice Peru –, mi piacerebbe sfidare il presidente del Consiglio. Ma se non c’è lui il campo lo lascio ad altri».