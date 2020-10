La Germania inserisce la Sardegna fra le zone a rischio Covid

CAGLIARI. C'è anche la Sardegna fra le 11 regioni che il governo tedesco ha inserito fra le zone a rischio Covid. L'inserimento vale a partire da sabato. Nell'elenco aggiornato figurano anche Polonia, Svizzera e quasi tutta l'Austria. Il provvedimento era stato adottato alcune settimane fa anche dalla Svizzera.

Le regioni italiane ritenute a rischio dalla Germania sono anche Val d'Aosta, Umbria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Lazio, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e la provincia di Bolzano-Sudtirolo. Stando alle regole in vigore, chi rientrerà da questi luoghi dalle ferie autunnali, dovrà fare una quarantena di 14 giorni o sottoporsi a un test per il Covid all'arrivo in Germania.

Intanto in Germania esplodono i nuovi contagi, dove si supera la soglia dei 10 mila. L'Istituto Robert Koch ha segnalato 11.287 nuovi casi in 24 ore. Il record finora era stato segnato sabato scorso, con 7830 contagi. I dati non sono comunque paragonabili a quelli della primavera perché attualmente si fanno molti più test. (ANSA).