La "Nuova@Scuola" diventa più ricca

Cresce l'attesa per l'inaugurazione del sito web degli studenti. Da mercoledì 9 dicembre vetrina sul mondo e laboratorio di cultura

SASSARI. I nativi digitali aspettano mercoledì mattina 9 dicembre, elettrizzati all'idea di diventare protagonisti. I ragazzi lo sanno: una cosa così è una novità assoluta, perfino per loro che trascorrono tanto tempo davanti a uno schermo. "La Nuova@Scuola" versione digitale è molto più di un sito: è un laboratorio sociale e scolastico, una inedita operazione culturale. Una casa di vetro sicura dove, con la guida dei giornalisti della Nuova Sardegna, tutti gli studenti degli istituti superiori che aderiscono al progetto "La Nuova@Scuola" avranno la possibilità di raccontarsi al mondo.

Per questo cresce l'attesa del varo del sito che tra due giorni decollerà nel web al termine di un incontro online organizzato dalla Nuova Sardegna con oltre quattrocento partecipanti tra studenti, insegnanti e partner del progetto. Ci sarà il team di Abinsula che ha costruito un sito a misura di una generazione.È la evoluzione di un percorso avviato quattro anni fa con la prima edizione del progetto "La Nuova@Scuola", ideato dal direttore Antonio Di Rosa con l'idea di mettere in contatto i giovani sardi con il mondo della produzione, della innovazione e dell'alta formazione. Tante aziende, fatte di persone lungimiranti, sono così diventate partner della Nuova Sardegna con due obiettivi: favorire la lettura del quotidiano nelle scuole, ma anche dialogare direttamente con i ragazzi e con le ragazze.

Il progetto ha reso possibili decine e decine di incontri, organizzati prima nelle sedi fisiche dei partner e durante il lockdown con confronti online trasmessi sulle pagine social della Nuova Sardegna. Gli studenti hanno così scoperto che le buone idee camminano sulle gambe di uomini e donne che hanno saputo realizzare un progetto di vita. Il rispetto e la curiosità sono stati reciproci: da una parte i ragazzi curiosi di conoscere e di capire; dall'altra i protagonisti della economia, della industria, della produzione, dell'Aspal.

Il progetto è cresciuto, da settembre sono otto le pagine che ogni giovedì raccontano che "Scuola è Lavoro". È cresciuta anche la redazione "La Nuova@Scuola", un laboratorio di scrittura realizzato in alternanza scuola-lavoro con otto istituti superiori sassaresi.

L'idea di realizzare un sito è nata quando la possibilità di entrare nella redazione è stata allargata a tutte le scuole partner. Un passaggio quasi naturale, con le riunioni di redazione in zoom e centinaia di ragazzi e ragazze che fanno proposte. "La Nuova@Scuola" digitale nasce per dare l'opportunità a tutti i ragazzi di partecipare al progetto di scrittura. Con le sue diverse sezioni, che i ragazzi potranno arricchire dopo essersi registrati, il sito racconterà una generazione che ha tante cose da dire. E mercoledì avrà il suo posto per farlo.