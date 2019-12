Scontro a un incrocio a Sassari: due feriti

L'incidente è avvenuto a mezzanotte in via Domenico Millelire a Li Punti

SASSARI. Scontro all'incrocio in via Domenico Millelire, nel quartiere di Li Punti. L'incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri 30 novembre. Ad avere la peggio sono stati due sassaresi di 18 e 30 anni che sono stati accompagnati in ospedale. Non corrono pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento della sede centrale dei vigili del fuoco di Sassari che ha provveduto alla messa in sicurezza del sito. Presenti le forze dell'ordine per la sicurezza delle operazioni di soccorso e personale del 118.