L'incendio nella notte in via Indipendenza

PORTO TORRES. L'auto di un 21enne, una Golf Gt, è andata completamente distrutta oggi 4 dicembre per l'incendio che l'ha avvolta intorno all'1.30 del mattino sotto l'abitazione del giovane in via Indipendenza.

I vigili del fuoco hanno domato l'incendio impedendo che si propagasse alle auto vicine, ma la macchina è irrecuperabile. Sull'episodio indagano i carabinieri